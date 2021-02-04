شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الموحدة اليورو بالقرب من الأدنى لها في شهرين أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة عشر في اثنان وعشرين جلسة من الأعلى لها منذ 20 من نيسان/أبريل 2018 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن مشاركة عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي ماري دالي في حلقة نقاش حول سوق العمل في حدث يستضيفه بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي.

في تمام الساعة 06:39 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.17% إلى مستويات 1.2016 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2036، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.2013، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 1.2043.

هذا وتتطلع الأسواق إلى كشف البنك المركزي الأوروبي عن نشرته الشهرية وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة لاقتصاديات المنطقة ككل والتي قد توضح ارتفاعاً 2.4% مقابل تراجع 6.1% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته ارتفاعاُ 0.3% مقابل تراجع 2.9% في تشرين الثاني/نوفمبر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 30 من كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 19 ألف طلب إلى 828 ألف طلب مقابل 847 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 23 من هذا الشهر تراجعاً بواقع 77 ألف طلب إلى 4.7 مليون طلب مقابل 4,771 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر إنتاجية القطاعات عدا الزراعية والتي تعكس تراجعاً إلى 2.9% مقابل ارتفاع 4.6% في الربع الثالث، بينما قد توضح القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل ارتفاعاً 4.1% مقابل تراجع 6.6% في الربع الثالث، وقبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.7% مقابل 1.0% في تشرين الثاني/نوفمبر.