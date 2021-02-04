شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يختبر الدعم-تحليل - 4-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر الزوج بتداولات يوم أمس لضغوط سلبية مفاجئة ليضطر بذلك لتشكيل ارتداد تصحيحي هابط مختبرا بذلك الدعم المتمثل بمستوى 143.00, نشير إلى أهمية ثبات هذا الدعم لتعزيز المسار الصاعد والمتوقع سابقا ولننتظر تجديد السعر للمحاولات الصاعدة لحين وصوله نحو 144.30 و 144.95 على التوالي.

مما سبق, سنبقى على توقعنا الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 142.70 والذي يشكل بدوره الحد الفاصل ما بين الثبات ضمن المسار الصاعد والبدء بتشكيل تداولات سلبية قوية في حال تحقيق الكسر والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.70 و 144.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد