شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر المحاولات السلبية– تحليل - 4-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر البلاتين إغلاق سلبي جديد دون مستوى 1110.00 ليؤكد بذلك استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الهابط والمتوقع سابقا لنلاحظ ملامسته حاليا لمستوى 1080.00.

استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي سيزيد من فرص تشكيل السعر لتداولات سلبية جديدة ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو المحطات الرئيسية والتي تتمركز قرب 1025.00 و 975.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1110.00 و 1025.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط