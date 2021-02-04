شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس محاط بالضغوط السلبية– تحليل -4-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا مفر أمام سعر النحاس من تجديد المحاولات السلبية نظرا لاستقراره المتكرر دون المتوسط المتحرك 55 بالإضافة إلى بدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بخروجه من مستوى تشبع الشراء.

مما سبق, وبتشكيل مستوى 3.6000 للمقاومة أمام التداولات الحالية, سنبقى بانتظار تشكيل السعر لهجوم سلبي جديد ليستهدف من خلاله مستوى 3.4500 وصولا للهدف الرئيسي الأول والمتمثل بمستوى 3.4000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.5600 و 3.4500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط