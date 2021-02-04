شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستأنف الارتفاع – تحليل - 04-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية جديدة ليبتعد عن مستوى 0.8975، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه التصحيحي الصاعد، والذي يستهدف مستوى 0.9025 كمحطة تالية.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم كسر مستوى 0.8923 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8950 والمقاومة 0.9070

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد