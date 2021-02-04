شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحاول بإيجابية – تحليل - 04-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات اليوم بإيجابية ليحاول اختراق مستوى 0.7625، لكنه ينخفض من جديد ليستقر دون هذا المستوى، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 0.7505 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

نشير إلى أن كسر 0.7590 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الهدف المذكور، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستويات 0.7625 ثم 0.7665 والثبات فوقها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7540 والمقاومة 0.7665

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط