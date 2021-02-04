شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستقر داخل القناة – تحليل - 04-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس ليستقر داخل القناة الرئيسية الصاعدة، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 60.00.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن كسر 58.20 سيضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة قبل استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.50 والمقاومة 60.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد