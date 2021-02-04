شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق الهدف الثاني – تحليل - 04-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النفط بتحقيق هدفنا الثاني المنتظر عند 56.10 ويستقر حوله، ونتوقع استمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد لتحقيق مزيد من الأهداف الإيجابية التي تمتد إلى 57.35 ثم 59.70.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الرئيسي الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 55.20 سيضغط على السعر لاختبار مناطق 54.20 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.00 والمقاومة 57.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد