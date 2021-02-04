شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تنخفض بهدوء – تحليل - 04-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات سلبية هادئة الآن في محاولة للابتعاد عن المتوسط المتحرك 50، ليدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط، والتي تستهدف اختبار مستوى 25.50 بشكل رئيسي.

مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة سلبية تدعم التوقعات بالانخفاض، مع الإشارة إلى أن اختراق 27.60 سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.50 والمقاومة 27.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط