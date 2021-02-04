شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحقق الهدف الأول – تحليل - 04-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر الذهب تداولات اليوم بانخفاض قوي ليحقق هدفنا الأول المنتظر عند 1820.00، ويواجه مزيد من الضغط السلبي الذي يدعم فرص كسر المستوى المذكور وفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة لتصل إلى هدفنا التالي الذي يتواجد عند 1800.00.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، منتظماً داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1850.80 لاستمرار الانخفاض المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1800.00 والمقاومة 1835.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط