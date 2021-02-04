شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات رابع جلسات الأسبوع على اللون الأحمر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية رابع جلسات الأسبوع على اللون الأحمر اليوم الخميس وسط حالة من الترقب والحذر تنتاب المستثمرين في الأسواق المالية وفي أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي والاقتصاد الاسترالي.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر تصاريح البناء والتي أوضحت تسارع النمو إلى 4.9% مقابل 1.2% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة الأولية لمؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت اتساعاً إلى ما قيمته 11.8 مقابل 9.4 في كانون الثاني/يناير الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر الثقة في الأعمال والتي أظهرت اتساعاً بما قيمته 14 مقابل انكماش 8 في الربع الثالث الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة الميزان التجاري والتي أوضحت اتساع الفائض إلى ما قيمته 6.79 مليار دولار استرالي مقابل 5.01 مليار دولار استرالي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 9.00 مليار دولار استرالي.

وفي نفس السياق، فقد أظهر قراءة مؤشر الصادرات استقرار النمو عند 3% خلال كانون الأول/ديسمبر، بينما أوضحت قراءة مؤشر الواردات تراجعاً 2% مقابل ارتفاع 10% في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم إلى إدلاء محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي بشهادته أمام اللجنة الدائمة للاقتصاد في مجلس النواب الاسترالي في كانبيرا.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.25% ليخسر 4.73 نقطة ويصل إلى المستوى 1,866.36، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.80% ليخسر هو الأخر 228.99 نقطة ويصل إلى المستوى 28,417.51.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.81% ليخسر 44.21 نقطة ويصل إلى المستوى 5,440.99، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.02% ليخسر هو الأخر 35.86 نقطة ويصل إلى المستوى 3,481.45.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 1.27% ليخسر 372.22 نقطة ويصل إلى المستوى 28,935.24، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.65% ليخسر هو الأخر 51.65 نقطة ويصل إلى المستوى 3,08.03.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي اتخفض بنسبة 0.57% ليخسر 74.59 نقطة ويصل إلى المستوى 13,016.62، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.88% ليخسر هو الأخر 59.80 نقطة ويصل إلى المستوى 6,764.80.