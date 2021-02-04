شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأدنى له في خمسة أسابيع أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ 28 من كانون الأول/ديسمبر أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي ماري دالي في حلقة نقاش حول سوق العمل في حدث يستضيفه بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي.

في تمام الساعة 03:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفاع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.30% إلى مستويات 0.7641 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7618، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7648، بينما حقق الأدنى له عند 0.7616.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر الثقة في الأعمال والتي أظهرت اتساعاً بما قيمته 14 مقابل انكماش بما قيمته 8 في الربع الثالث الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة الميزان التجاري والتي أوضحت اتساع الفائض إلى ما قيمته 6.79 مليار دولار استرالي مقابل 5.01 مليار دولار استرالي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 9.00 مليار دولار استرالي.

وفي نفس السياق، فقد أظهر قراءة مؤشر الصادرات استقرار النمو عند 3% خلال كانون الأول/ديسمبر، بينما أوضحت قراءة مؤشر الواردات تراجعاً 2% مقابل ارتفاع 10% في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم إلى إدلاء محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي بشهادته أمام اللجنة الدائمة للاقتصاد في مجلس النواب الاسترالي في كانبيرا.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 30 من كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 19 ألف طلب إلى 828 ألف طلب مقابل 847 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 23 من هذا الشهر تراجعاً بواقع 77 ألف طلب إلى 4.7 مليون طلب مقابل 4,771 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر إنتاجية القطاعات عدا الزراعية والتي تعكس تراجعاً إلى 2.9% مقابل ارتفاع 4.6% في الربع الثالث، بينما قد توضح القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل ارتفاعاً 4.1% مقابل تراجع 6.6% في الربع الثالث، وقبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.7% مقابل 1.0% في تشرين الثاني/نوفمبر.