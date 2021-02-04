شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الاتحاد الأفرو اسيوى للتأمين: توقعات بزيادة أسعار إعادة التأمين لـ15% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع الدكتور عادل منير أمين عام الاتحاد الأفرو أسيوى للتأمين، ارتفاع أسعار إعادة التامين العالمية بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% عن العام السابق، لافتا إلى أن الأولوية فى ترتيب تصنيف المخاطر، تتجه إلى الأوبئة والرعاية الصحية بسبب انكماش التجارة العالمية وموجة وباء كورونا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، انه يظهر كل عام ترتيب وتصنيف جديد للمخاطر ذات الأولوية، وسنجد هذا العام ان الأولوية للأوبئة والرعاية الصحية، ولذلك هذا النوع من الوثائق ذات الارتباط سوف يكون له نسبة كبيرة من التشدد فى إعادة التأمين، وكانت ومخاطر الهجمات الالكترونية حتى العام السابق فى المرحلة الأولى تراجع الان للمرحلة الثالثة لان الترتيب الان اصبح للاوبئة فى المرتبة الأولى يليه البيئة فى الثانية واخرها الهجما الالكترونية.

ولفت منير إلى أن سيكون هناك تشدد فيهم أكثر فى ظل زيادة المخاطر وحجمها أيضا، وهناك ترتيب اخر لفروع التامين ستختلف خاصة بسبب انكماش التجارة العالمية وانكماش بعض الصناعات، وبالتالى سيكون لها تأثير على أسعار التامين وإعادة التامين بسبب عدم ضخ أموال فى رؤوس أموال شركات إعادة التامين العالمية، لان عرض الأموال عندما يكون زائد يقل السعر ولكن اللافت الأن أن عرض زيادة رؤوس الأموال أقل فى الفترة الحالية، وبالتالى هناك توجه نحو الزيادة فى أسعار إعادة التامين عن العام السابق.