شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحول بوصلته إلى الجنوب – تحليل صباحي – 04-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليسجل المؤشر خسائر لليوم الرابع على التوالي بنسبة بلغت -0.88% بما يعادل -76.019 نقطة، بضغط سلبي بسبب تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليكسر المؤشر بانخفاضه الأخير دعم تلك القناة السعريه الصاعدة التي كانت تحد تداولات المؤشر السابقة على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليضاعف بذلك من الضغوط السلبية على تداولاته القادمة، خاصة مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تتحول نظرتنا الإيجابية إلى سلبية على المدى القصير، فطيلة استقرار المؤشر أدنى مستوى 8,614.50، ليستهدف مستوى الدعم 8,202.17.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,400.00 ومستوى المقاومة 8,700.00.