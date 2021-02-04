شكرا لقرائتكم خبر عن أبو معطي ينخفض للجلسة الثانية على التوالي – تحليل صباحي – 04-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أبو معطي (4191) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليتخطى السهم بانخفاضه الأخير دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.35% بما يعادل -0.70 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 47.000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 49.30 ومستوى المقاومة 52.00.