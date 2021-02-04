شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يسيطر عليه الاتجاه التصحيحي الهابط – تحليل صباحي – 04-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم كيان السعودية (2350) انخفاضه في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.86% بما يعادل -0.12 نقطة، ليستند السهم بانخفاضه الأخير إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط محاولات السهم المستمرة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب زخماً إيجابياً ليستعيد تعافيه، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 13.90، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 15.34.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 14.50.