شكرا لقرائتكم خبر عن المصافي يحول مكاسبه إلى خسائر – تحليل صباحي – 04-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد صعود سهم المصافي (2030) بتداولاته المبكرة في آخر جلساته عند سعر 133.40، ليرتد منه انخفاضاً محولاً تلك المكاسب المبكرة إلى خسائر في نهاية التداولات بنسبة بلغت -2.46% ليخسر المؤشر نحو 3 ريال، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، وقد جاء هذا السلوك نتيجة ثبات مستوى المقاومة المحوري 121.00، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 121.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 140.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 109.00 ومستوى المقاومة 130.00.