شكرا لقرائتكم خبر عن جازداكو يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 04-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جازداكو (6090) في آخر جلساته، وذلك على إثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد تزامن ذلك مع استناده لمستوى الدعم المحوري 18.00، لينجح السهم في تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 1.33% بما يعادل 0.24 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ولكن ما كبح من مكاسب السهم توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 18.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 20.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.00 ومستوى المقاومة 19.28.