شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يظهر بعض العلامات الإيجابية بالرغم من تراجعه – تحليل صباحي – 04-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مصرف الإنماء (1150) في آخر جلساته، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.25% بما يعادل -0.04 نقطة، وذلك بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك يواصل السهم تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 15.98، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 16.56.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.86 ومستوى المقاومة 16.36.