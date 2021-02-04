شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 04-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم زين السعودية (7030) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.05% بما يعادل -0.14 نقطة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم 13.00 استعداداً لكسره.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 13.66.