شكرا لقرائتكم خبر عن زجاج يتراجع بفعل مقاومته محورية – تحليل صباحي – 04-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم زجاج (2150) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 32.50، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي واختراق تلك المقاومة، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.41% بما يعادل -0.45 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 32.50، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 35.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.90 ومستوى المقاومة 34.00.