شكرا لقرائتكم خبر عن حلواني إخوان ينزل من أعلى مستوى له على الاطلاق – تحليل صباحي – 04-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد صعود سهم حلواني إخوان (6001) في تداولاته المبكرة لآخر جلساته مسجلا أعلى سعر له عند 139.40، ليرتد منه انخفاضاً محولاً تلك المكاسب إلى خسائر في نهاية التداولات بنسبة بلغت -0.63% بما يعادل -0.80 نقطة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وسط استمرار الدعم الإيجابية لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط.

لهذا تشير توقعاتنا إلى عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات ال\عم 110.12، ليستهدف مستوى المقاومة 140.22.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 115.40 ومستوى المقاومة 140.22.