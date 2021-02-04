شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غازتك نشر محطات تموين السيارات بالغاز في كافة مدن الجمهورية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز " غاز تك " احدي شركات قطاع البترول ، أنه سيتم التوسع في نشر محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي بارقام كبيرة خلال الفترة القادمة لافتا كافة محافظات ومدن الجمهورية لن تخلو من محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي .

وأضاف المهندس عبد الفتاح فرحات ، لـ " الخليج 365 " ان خطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود تتضمن تحويل ما بين 50 - 75 ألف سيارة سنويا إلى أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل، لافتا أن المحطات ستخدم السيارات المحولة للغاز والسيارات التي سيتم إحلالها لافتا أن لدينا مراكز التحويل منتشرة فى كافة المحافظات وعددها 88 مركز تحويل وعدد المحطات 244 محطة حاليا والرقم سيتضاعف إلى أكثر من ثلاث اضعاف الرقم الحالي.

وأشار المهندس عبد الفتاح فرحات، أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يولى اهتمام كبير بمحافظات الصعيد وتنميته بنشر محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى فى كل محافظات الصعيد قائلا: "موجودين فى كل محافظات الصعيد وتم تشغيل أول محطة بالاقصرالأسبوع الماضى وكل مدينة سيكون بها محطات لتموين الغاز وخصوصا مدن الصعيد".

وتعد مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي إحدى المبادرات القومية الطموحة التي تتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، فضلا عن دعم الصناعة الوطنية في مجال السيارات، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية واكتشافات الغاز التي تمت مؤخراً، كما أنها تدعم توجهات الدولة وخططها لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، بما يحقق عوائد اقتصادية ومادية، إلى جانب الفوائد البيئية المتمثلة في تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدى.

وتسعى وزارة البترول جاهده فى التوسع نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فى تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات من خلال البرامج الطموح لإحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج "غاز/ بنزين" ، حيث تم خلال العام تحويل حوالى 38 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط إلى 6ر335 ألف سيارة ، ومن المستهدف إضافة 400 ألف مركبة خلال السنوات الثلاث المقبلة وإنشاء 325 محطة تموين بالغاز جديدة حتى ديسمبر 2021 وهو معدل غير مسبوق لتوفير البنية الأساسية اللازمة لنجاح برامج الإحلال والتحويل ، علاوة على توفير برامج تحفيزية للمواطنين وتسهيلات وقروض ميسرة.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد إن المضى قدماً فى تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات من خلال البرامج الطموح لإحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج " غاز/ بنزين"، تستهدف 400 ألف مركبة خلال السنوات الثلاث المقبلة وإنشاء 325 محطة تموين بالغاز جديدة خلال عام، وهو معدل غير مسبوق لتوفير البنية الأساسية اللازمة لنجاح برامج الإحلال والتحويل، علاوة على توفير برامج تحفيزية للمواطنين وتسهيلات وقروض ميسرة.