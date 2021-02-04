شكرا لقرائتكم خبر عن بوبيان ب (BPCC) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 04-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 659 نقطة، في ظل ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 645 فلس كمستوى أول ثم 620 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 675 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 650 بينما مستوى المقاومة هو 663 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط