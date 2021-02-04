شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك (KFH) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 04-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم امس الأربعاء بعد سلسلة من الارتفاع القوية التي بدأها منذ بداية العام الحالي، حيث اغلق عند مستوى 716 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لخط القناة الصاعد متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تدفع بالسهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 690 فلس، شرط بقاء السهم سافل مستوى 730 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 712.0 بينما مستوى المقاومة هو 722.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط