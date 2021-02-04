شكرا لقرائتكم خبر عن خليج ب (GBK) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 04-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 218 نقطة، وذلك بعدما تلقى السهم مقاومة قوية عند مستوى 223 فلس، لذلك نتوقع ان يضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 210 فلس كمستوى أول خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 225 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 215 بينما مستوى المقاومة هو 220 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط