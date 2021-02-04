الاقتصاد

دبي الاولى (FIRSTDUBAI) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 04-02-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 44.50 فلس، مكون نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا لمستوى الدعم 42 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 47 فلس.

 

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 43.8 بينما مستوى المقاومة هو 45.8 فلس

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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