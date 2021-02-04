شكرا لقرائتكم خبر عن دبي الاولى (FIRSTDUBAI) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 04-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 44.50 فلس، مكون نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا لمستوى الدعم 42 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 47 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 43.8 بينما مستوى المقاومة هو 45.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط