شكرا لقرائتكم خبر عن سفن (SHIP) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 04-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 433 فلس، بالتزامن مع اختراق السهم لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 405 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 455 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 428 بينما مستوى المقاومة هو 436 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط