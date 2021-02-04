شكرا لقرائتكم خبر عن كويتية (KINV)يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 04-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 125 فلس،وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 128 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يشير الى ان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 118 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 130 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 124.0 بينما مستوى المقاومة هو 127.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط