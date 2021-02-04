شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع (KPROJ) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 04-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل كبير خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 166 فلس، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 170 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 162 فلس كمستوى أول ثم 155 فلس كمستوى ثان،شرط بقاء السهم اسفل مستوى 174 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 164 بينما مستوى المقاومة هو 167 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط