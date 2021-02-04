شكرا لقرائتكم خبر عن ميادين (SHOOTING) يتراجع مرة أخرى -تحليل صباحي- 04-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى ليغلق امس الأربعاء عند مستوى 21.90 ريال، في ظل تواضع كميات التداول، كما تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاض خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستويات قد تصل الى 21 فلس كمستوى أول ثم 17.50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 25 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 21.5 بينما مستوى المقاومة هو 22.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط