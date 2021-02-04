الاقتصاد

ميادين (SHOOTING) يتراجع مرة أخرى -تحليل صباحي- 04-02-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى ليغلق امس الأربعاء عند مستوى 21.90 ريال، في ظل تواضع كميات التداول، كما تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاض خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستويات قد تصل الى 21 فلس كمستوى أول ثم 17.50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 25 فلس.

 

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 21.5 بينما مستوى المقاومة هو 22.6 فلس

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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