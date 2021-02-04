شكرا لقرائتكم خبر عن مينا (MENA) يعوض خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 04-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض السهم خسائره خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 32.40 فلس، وذلك بعدما سجل انخفاض خلال الجلسة بلغ 31 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما نتوقع معه عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 30.50 فلس كمستوى أول ثم 28 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 34.50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 31.4 بينما مستوى المقاومة هو 32.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط