شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة (WARBABANK) ينزلق اسفل متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 04-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق السهم لأسفل خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 235 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يشير الى إمكانية استمرار الانخفاض الحالي للوصول لمستوى 230 فلس كمستوى أول ثم 220 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 240 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 230 بينما مستوى المقاومة هو 237 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط