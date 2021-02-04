شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يشهد جني أرباح -تحليل صباحي- 04-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر عمليات جني أرباح خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 6224 نقطة، وهو أدني مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة،مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر مزيدا من عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم 6200 نقطة كمستوى أول ثم 6000 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6350 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,183 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,267 نقطة