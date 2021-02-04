شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 04-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر تداولات امس الأربعاء مرتفعا عند مستوى 10560 نقطة، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 10471 نقطة، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 10400 نقطة كمستوى أول ثم 10000 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10650 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,408 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,536 نقطة