الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

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أغلق سوق الأسهم الأمريكية، اليوم تداولاته على ارتفاع.

فقد صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 3.86 نقاط، أو 0.10 في المئة ليغلق عند 3830.17 نقطة، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 36.12 نقطة، أو 0.12 في المئة، إلى 30723.60 نقطة.

فيما سجل مؤشر ناسداك المجمع عند الإغلاق انخفاضاً بلغ 2.24 نقطة، أو 0.02 في المئة، إلى 13610.54 نقاط.