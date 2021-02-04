شكرا لقرائتكم خبر عن «علي بابا» تخطط لبيع سندات تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - «أعلنت شركة علي بابا عن نتائج فصلية فاقت التوقعات، حيث ارتفعت الأرباح بنسبة 52 %، لتصل إلى ما يعادل 12.3 مليار دولار، وانتعشت المبيعات بنسبة 37 %»

قالت شركة «علي بابا» إنها تخطط لإصدار ديون مقومة بالدولار، بما في ذلك بعض السندات، بهدف تمويل المشاريع المتعلقة بالاستدامة، وأن الأمر سيخضع لظروف السوق»

تخطط مجموعة «علي بابا» القابضة المحدودة لبيع سندات بمليارات الدولارات، فيما سيكون اختبارًا لشهية المستثمرين، بعد النزاعات الأخيرة التي دخلت فيها شركة التجارة الإلكترونية العملاقة مع السلطات الصينية.

وفي بيان مقتضب صدر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي، قالت «علي بابا» إنها تخطط لإصدار ديون مقوّمة بالدولار، بما في ذلك بعض السندات، بهدف تمويل المشاريع المتعلقة بالاستدامة، وأن الأمر سيخضع لظروف السوق. وقالت إن الحجم الإجمالي للصفقة لم يتم تحديده، ولا آجال استحقاق السندات أو أسعار الفائدة والشروط الأخرى ذات الصلة.

وقد يصل إجمالي الصفقة إلى 5 مليارات دولار بما فيها إصدار سندات ذات آجال استحقاق تصل إلى 40 عامًا، وفقًا لإخطار أرسله أحد البنوك، التي تتولى عملية البيع إلى المستثمرين. وتم إرسال الرسالة صباح أمس الأربعاء بتوقيت هونج كونج، واطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال.

وتأرجحت أسهم علي بابا بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، بعد الخطاب الذي ألقاه مؤسس الشركة جاك ما في أكتوبر الماضي، ودفع الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى إلغاء الإدراج الضخم لشركة آنت جروب، ذراع التكنولوجيا المالية التابعة لشركة علي بابا.

وفي شهر ديسمبر الماضي، أطلقت السلطات الصينية تحقيقًا لمكافحة الاحتكار في شركة علي بابا، وفرضت عليها وعلى منافسيها غرامة بسبب تسعير المنتجات الذي ضلل المستهلكين. واختفى «جاك ما» وقتها إلى حد كبير من الحياة العامة، لكنه ظهر مرة أخرى لفترة وجيزة في يناير بالفيديو، مما ساعد على تعزيز أسهم علي بابا.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت شركة علي بابا عن نتائج فصلية فاقت التوقعات، حيث ارتفعت الأرباح بنسبة 52٪، لتصل إلى ما يعادل 12.3 مليار دولار، وارتفعت المبيعات بنسبة 37٪. وقال دانييل تشانغ، الرئيس التنفيذي للشركة، للمستثمرين إن علي بابا أنشأت فريق عمل لمراجعة بعض أعمالها، وذلك استجابة لتحقيقات مكافحة الاحتكار، وأضاف إنها مستعدة لتحمّل المزيد من المسؤولية الاجتماعية.

واقترضت علي بابا بشكل كبير من أسواق السندات الدولية، حيث باعت 8 مليارات دولار من السندات الدولارية في عام 2014، وهو نفس العام الذي تم طرح الشركة للاكتتاب العام فيه ببورصة نيويورك، واقترضت 7 مليارات دولار أخرى من الديون المقوّمة بالدولار في عام 2017.

وفي السنوات الأخيرة، ارتفعت أسعار سندات علي بابا بشكل عام، كجزء من انتعاش أوسع في السوق، مما أدى إلى انخفاض العائدات وتقليل تكلفة أي اقتراض جديد لشركة علي بابا بشكل فعّال.

ومع ذلك، ارتفعت العوائد إلى حد ما في الأشهر الأخيرة مع زيادة أسعار سندات الخزانة القياسية، ومع مواجهة علي بابا تحديات أخرى. وانخفض العائد على سندات 2027 لشركة علي بابا إلى أدنى مستوى له، ليصل إلى أكثر بقليل من 1.3٪ في أغسطس، قبل أن يرتفع إلى ما يقرب من 2.1٪ في يناير. ووصلت العوائد إلى 1.73٪ يوم الثلاثاء الماضي، وفقًا لمزوّد بيانات السوق المالية رفينيتيف.

وتتمتع علي بابا بتصنيفات ائتمانية قوية من الدرجة الاستثمارية، مع تصنيف A1 من موديز إنفستورز سيرفيس، ودرجة A + مماثلة من مؤسستي فيتش وستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية.

وتدير كل من وحدات جي بي مورجان، ومورجان ستانلي، وكريديت سويس، وسيتي جروب، تشاينا إنترناشيونال كابيتال كورب عمليات بيع السندات.

ساهمت ستيفاني يانغ في كتابة هذا المقال