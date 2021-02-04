شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس «غرفة عجمان»: الحي التراثي يوفر فرصاً استثمارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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أشاد عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي لتنفيذ مشاريع تراثية سياحية اقتصادية تسلط الضوء على الهوية التاريخية المتأصلة للإمارة وتعكس ذكريات الأجداد، لتوفر تلك المشاريع فرص استثمارية متنوعة لشباب الأعمال المواطنين وبيئة داعمة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال زيارة مجلس إدارة غرفة عجمان لمشروع الحي التراثي في عجمان، بحضور سالم بن أحمد النعيمي نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة غرفة عجمان وموظفو الغرفة، حيث استقبل الوفد الدكتور محمد بن عمير المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان.

وقام عبدالله المويجعي وأعضاء مجلس الإدارة بجولة تفقدية لكافة أرجاء الحي التراثي وزيارة عدد من المحال التجارية والمقاهي والمحال المتخصصة في التحف والعملات وغيرها من الأنشطة.

وأثنى رئيس مجلس إدارة الغرفة على القيمة الاقتصادية لمشروع الحي التراثي لما يوفره من بيئة استثمارية متميزة تواكب تطلعات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين، مؤكداً أن جودة تنفيذ البنية التحتية وتعدد المساحات المتاحة للمحال المتوفرة سيعزز من تنوع الأنشطة التجارية ويزيد من تميز سوق الحصن في الحي التراثي.

وأشاد بجهود دائرة البلدية والتخطيط ودائرة التنمية السياحية في عجمان وتنفيذ مشاريع تراثية سياحية اقتصادية، مؤكداً ضرورة تكاتف الجهود لتنفيذ مشاريع مستقبلية في مناطق الإمارة كافة لإبراز تاريخ الإمارة.