حمدان بن زايد: الإمارات حريصة على تنويع مصادر الطاقة

أكد سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، أن دولة الامارات وبتوجيهات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس الفخري للهيئة، حرصت منذ قيامها على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءة الاستهلاك، عبر تبني مصادر طاقة جديدة ونظيفة، والتخطيط الحضري المستدام لضمان بيئة مستدامة، وجودة حياة عالية.

وقال سموّه، في كلمة بمناسبة يوم البيئة الوطني الرابع والعشرين، الذي يصادف الرابع من فبراير، ويأتي هذا العام تحت شعار «التعافي الأخضر»: إن دولة الإمارات تبنت نهجاً يقوم على الموازنة بين متطلبات التنمية والمعايير البيئية، قادرة على تحقيق التعافي الأخضر بفضل نهجها المتوازن لتحقيق التنمية المستدامة الذي يتضمن مجموعة واسعة من السياسات والتدابير التي من أبرزها التنويع الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل للانتقال من اقتصاد قائم على النفط، إلى اقتصاد متنوع ومستدام، قائم على المعرفة والابتكار، بما في ذلك الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري.

كما أكد حرص الامارات على تبني توجهات التعافي الأخضر، مع مراعاة المعايير البيئية التي تحتل مكانة عالية جداً في خططنا الوطنية، للحفاظ على إرثنا البيئي الذي نفتخر به، وحماية بيئتنا ومواردها الطبيعية التي لا تقدر بثمن لنا وللأجيال القادمة.

النتائج الإيجابية

وشدد سموّه على أهمية المحافظة على النتائج الإيجابية التي تحققت في البيئة خلال المرحلة الماضية، نتيجة للإجراءات المتخذة لاحتواء التفشي الوبائي لفيروس «كورونا»، مع التركيز على تبني توجهات التعافي الأخضر الذي يسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي، بمراعاة البيئة عبر اتباع نهج مختلف يتضمن الحدّ من مصادر التلوث، للتصدي لتغير المناخ وصون الموارد الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي.

وأشار إلى أن التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة، أصبح يأخذ حيزاً كبيراً من اهتمام الحكومات وصناع القرار، حيث بدأت المنظمات الدولية المعنية بالبيئة والمناخ تدعو إلى ضرورة أخذ المعايير البيئية واعتبارات الاستدامة في الحسبان، عند وضع أي خطط للتعافي الاقتصادي من الجائحة. مؤكداً ضرورة أن تتحول هذه الخطط إلى أدوات لمعالجة جذور المشكلة، لا أن تكون مجرد حلول مؤقتة.

وأضاف سموّه، أن وكالة الطاقة الدولية أشارت إلى انخفاض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في العالم بمعدل 8 في المئة في عام 2020، بسبب الجائحة، وهذه النسبة تعادل نسبة الخفض السنوية المطلوبة خلال العقد الحالي، للحدّ من الاحتباس الحراري العالمي إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، حيث تقدر الدراسات أن هذا الانخفاض المؤقت لن يمنع سوى 0.01 درجة مئوية.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن زايد: إن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تتوقع أن يكون للتغير في أنماط الاستهلاك، واستخدام الموارد نتيجة جائحة «كورونا» تأثير ضئيل جداً في تغير المناخ. كما يرى الخبراء أنه بدون التغيير الجذري لاستخدام الموارد ووضع التزامات بخفض الانبعاثات من الدول، سيكون انخفاض الانبعاثات الناتج عن الجائحة مؤقتاً.

وأشار إلى ما أظهرته قياسات مرصد «ماونا لوا» بهاواي عن عدم وجود تغير يذكر في مستويات ثاني أكسيد الكربون الشهري في الغلاف الجوي «414 جزءاً في المليون في شهر ديسمبر 2020 مقارنة ب 412 في ديسمبر 2019». وفي حال طال أمد الأزمة الحالية، فإن التغير الحالي المؤقت في أنماط الاستهلاك واستخدام الموارد يمكن أن يتحول إلى تغير مستدام. وأكد الحاجة إلى استثمارات عاجلة في مجال العمل المناخي، كونها جزءاً من خطط التعافي من تداعيات «كورونا»، كما دعا إليها تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بهدف تقريب العالم من تحقيق هدف اتفاق باريس، المتمثل في كبح ارتفاع درجة الحرارة، لكيلا يتعدى درجتين مئويتين.

وأشار سموّه إلى النتائج الإيجابية التي تحققت في البيئة في إمارة أبوظبي، وانخفاض إنتاج الطاقة بمعدل 5 في المئة خلال عام 2020، مقارنة بما كان متوقعاً في الأحوال العادية. كما لوحظ أن استهلاك المياه قد ارتفع بنسبة 2 - 5 في المئة، وهو ما قد يكون مرتبطاً بزيادة ممارسات الغسل والتنظيف للوقاية والحد من انتشار الفيروس. أما فيما يخص النقل، فقد انخفضت حركة المركبات على الطرق بين 25 و63 في المئة خلال الإغلاقات المختلفة.

المزيد من الأمل

وقال إن كل ذلك أدى إلى انخفاض في انبعاثات غازات الدفيئة في الإمارة بنحو 4 - 12 في المئة خلال عام 2020، عما كان متوقعا في الظروف الطبيعية. مؤكداً أن هذه النتائج الإيجابية تمنحنا المزيد من الأمل، وتؤكد أننا قادرون على أن نعمل معاً نحو خلق مستقبل مستدام للبيئة. وأضاف سموّه: ربما شهدنا تغيراً واضحاً في البيئة، بسبب وباء «كورونا» وقد سجلت جميع دول العالم الأخبار السارة نفسها، عن جودة الهواء وانتعاش الطبيعة وازدهار التنوع البيولوجي، لكن الحياة ستعود حتماً إلى طبيعتها في معظم الأماكن بعد انتهاء هذا الوباء، وسيعود النشاط البشري والنقل والأعمال التجارية والصناعية إلى إيقاعها المعتاد، وهذا يعني أن التلوث سوف يرتفع مجدداً، ولذلك علينا أن نأخذ كل هذا في الحسبان، عند وضع خطط للتعافي الأخضر.

وقال إن الجائحة علمتنا أن هناك علاقة مباشرة بين النشاط البشري وتأثيره السلبي في البيئة، ونحن بحاجة إلى وضع استراتيجيات وسياسات للحفاظ على بيئة صحية بالتزامن مع خطط التعافي الاقتصادي وأعتقد أن جميع الحكومات في جميع أنحاء العالم تسعى حاليا إلى القيام بذلك. (وام)