مهندسو مسبار الأمل.. خلية نحل تعمـل على مدار 24 ساعة

دبي: يمامة بدوان

أشبه بخلية نحل، يعملون جنباً إلى جنب، وعلى مدار الساعة وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد في ما بينهم.. أعينهم مثبتة نحو شاشات العرض الكبيرة من دون أن يرمش لهم جفن.. كل منهم يتابع تخصصه في مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، وذلك مع بدء العد التنازلي لدخول مسبار الأمل للمدار الأولي للمريخ في التاسع من فبراير الجاري، حيث بدأوا في الاتصال مع المسبار على مدى الساعات الأربع والعشرين للتأكد من سير رحلته التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الحلم، لتكون الإمارات خامس دولة عالمياً تنجح في الوصول للكوكب الأحمر.

كفاءات إماراتية شابة تتراوح أعمارها بين 25 و 35 سنة بدأت في تحويل الفكرة إلى حقيقة منذ 7 سنوات لحظة وضع التصاميم الأولية للمشروع مرورا بتنفيذه وتصنيع 600 قطعة على أرض الدولة وإجراء الاختبارات الأولية والنهائية، وحتى نقله إلى اليابان وسط جائحة كورونا، وصولاً إلى لحظة الإطلاق فجر العشرين من يوليو 2020 من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان على متن صاروخ الإطلاق «إتش 2 إيه»، وحتى أصبح على مشارف المدار الأولي للمريخ، في لحظة سيسجلها التاريخ ليشهد أن أبناء الإمارات تمكنوا من الوصول للمريخ بسواعدهم وعقولهم الفتية، وبدعم لا محدود من القيادة الرشيدة.

”الخليج 365” التقت عدداً من مهندسي المشروع في المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء بمنطقة الخوانيج في دبي ولمدة 120 دقيقة، تحدثوا عن كيفية تحويل الحلم إلى حقيقة وسط عمل لا ينقطع، يتواصل على مدار الوقت ليل نهار، وضمن نظام التناوب، وبعضهم يعمل عن بُعد للتحقق من أداء أنظمة المسبار وفق الجدول الزمني المحدد مسبقاً، بل ووضع سيناريوهات مختلفة للتعامل مع أي حالة طوارىء أو عطل يجري إصلاحه في اللحظة ذاتها.

تحليل البيانات

أكد المهندس عمران أحمد الحمادي قائد فريق تطوير مركز البيانات العلمية في مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ أنه فور استقبال البيانات الأولية في مركز البيانات العلمية من المحطة الأرضية بالخوانيج «نقوم بإدارتها ومعالجتها وتوثيقها وأرشفتها للحصول على بيانات وصور علمية فعالة، حيث أن عملية تحليل البيانات وتوثيقها لا يستغرق أقل من نصف ساعة، الأمر الذي يعني جاهزيتها للفريق العلمي للمشروع في أقل من 30 دقيقة».

وقال إنه بعد حوالي 3 شهور ستتوفر أول حزمة من البيانات للمجتمع العلمي مجانا وعلى مستوى العالم، حيث لا توجد جهة معينة لها أولوية في الحصول على البيانات، بل هي متاحة للجميع.

ولفت إلى أن عدد المهندسين الذين قاموا بتطوير مركز البيانات العلمية يبلغ 7 مهندسين، حيث تم تصميم القسم للعمل بشكل تلقائي من غير الحاجة للوجود البشري، كما أن النظام يعالج البيانات تلقائياً من غير تطلب وجود مهندس للقيام بتلك العمليات.

وأشار إلى أن المهندسين تمثل دورهم في ما سبق بتطوير مركز البيانات العلمية والبرامج المستخدمة لإدارة البيانات ومعالجتها من أجل توفيرها للمجتمع في الوقت القريب، خاصة وأنه متوقع توفر أول صورة من المسبار للمريخ في إبريل المقبل، وذلك بحسب الجدول الزمني المحدد سابقا.

وأوضح الحمادي أنه عند تصميم أي مركبة فضائية، «فإننا نعتمد على مبدأ نظام احتياطي»، حيث أن لمسبار الأمل نظام احتياطي في داخله، وفي حالة تعرضه لأي عطل فني أو تقني، فإنه مباشرة يتم تحويل العمل للنظام الاحتياطي.

وأشار إلى أن أغلب الأعطال عادة تكون برمجية، تتم معالجتها عن طريق الفريق الهندسي والعمليات، من خلال تحديث هذه البرمجيات وإرسالها فورا للمسبار.

تحكم تلقائي

أما المهندس علي جمعة السويدي قائد فريق تطوير النموذج الهندسي لنظام مسبار الأمل، فقال إن تقليل سرعة المسبار من 121-18 ألف كيلومتر خلال27 دقيقة لدخوله إلى المدار الأولي للمريخ، والذي يتضمن 10 دقائق من غير أي اتصال مع المسبار لحجب المريخ له، بعدها سنكون على معرفة إذا كان دخول المدار ناجحاً أم لا.

وحول التحكم بالمسبار قال إن ذلك يجري من خلال المحطة الأرضية في الخوانيج بالتنسيق مع 3 مراكز تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، حيث يتم إرسال المعلومات للمسبار عبر هذه المراكز الموزعة حول العالم، والتي تتبع لشبكة مراقبة الفضاء العميق، إذ يتمثل الهدف الأساسي من نظام مراقبة الفضاء العميق، في متابعة نتائج وصور وتحليلات جميع المسابير الفضائية المرسلة للكواكب التابعة للنظام الشمسي، متبعةً علم الفلك الراديوي، حيث أن نظام مراقبة الفضاء العميق هو جزء من مختبر الدفع النفّاث، التابع لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا». وأكد أن أنظمة مسبار الأمل لم تتعرض لأي عطل حتى الآن، إلا أنه في حالة حدوث أي عطل فيها، فإن المهندسين في المحطة الأرضية لديهم القدرة على إصلاحه من خلال فريق العمليات والفريق الهندسي.

صحة الأنظمة

وفي ما يتعلق بالدور المنوط بالفريق الهندسي خلال الفترة الحالية، أوضح السويدي أنه يتمثل في التأكد من صحة أنظمة المسبار طوال 7 شهور، وهي مدة رحلته من الأرض للمريخ، كذلك جاهزيته لدخول المدار الأولي، كما قام الفريق بتطوير برمجيات خاصة بالمشروع، تمكن المهندسين من تحويل المعلومات التي سيتم الحصول عليها من المسبار إلى بيانات علمية مفهومة، حيث سبق ذلك إجراء محاكاة للنموذج الهندسي، تم تطويرها مع بدء تصميم المسبار، ثم جرى تحديث البرمجيات مع كل مرحلة بالتصميم، كي تتلائم مع كل مرحلة بالمشروع.

أما دور فريق العمليات، فقال إنه يتمثل في مسؤولية التواصل مع المسبار، خاصة مع الفترة الحالية، والتي تشهد تواصلا على مدى 24 ساعة، ضمن نظام يشمل 3 مناوبات على مدار الساعة، في كل منها على الأقل 3 مهندسين.

مخطط العمليات

بينما أوضح المهندس محمد البلوشي قائد فريق عمليات التحكم أن المهام الأساسية التي يتولاها الفريق، تشمل إدارة العمليات، ويقوم بها الفريق الملاحي عبر تناوب عدد من المهندسين بالعمل، كذلك منفذ عمليات التشغيل، المسؤول عن إرسال واستقبال الأوامر من وإلى المسبار، فضلاً إلى فريق العمليات، الذي يقوم بالتخطيط والتنفيذ للاتصال بالمسبار، وفريق الدعم الهندسي، المختص بمتابعة سلامة أنظمة المسبار والتحقق منها، إلى جانب مهندس ديناميات الطيران المختص بتتبع خط سير رحلة المسبار منذ إطلاقه وحتى وصوله للمدار العلمي في إبريل المقبل، مرورا بدوره الحالي في تتبع رحلته حتى دخوله إلى مدار الغلاف الجوي للمريخ.

وأكد أن هناك مخطط لتنفيذ العمليات بحسب الجدول الزمني المعد مسبقاً للمراحل كافة، كما تم وضع خطة طويلة الأمد في ما يتعلق بالعمليات الخاصة بتوفير البيانات، إضافة إلى خطط تتلاءم مع كل مرحلة منذ الإطلاق وحتى الوصول للمدار العلمي يتم تحدبثها وفق المجريات ،

وقال إن جائحة كورونا لم تشكل حاجزاً أمام العمل للمهندسين كافة، خاصة وأن العمل على مدار الساعة يتواصل على قدم وساق للتحقق من عمل أنظمة وأجهزة المسبار كافة، حيث أنه وفي حالة حدوث خلل ما فيها، هناك إجراءات يتم اتباعها، تتطلب من مهندس الأنظمة الوجود في المحطة الأرضية لاتخاذ اللازم، كما أن تجربة العمل عن بُعد التي يقوم فيها بعض المهندسين أثبتت نجاحها من دون التأثير على الأداء.

وأوضح أن عملية اتصال المحطة الأرضية بالخوانيج مع مسبار الأمل، تتم من خلال جدولة أوقات الاتصال عبر مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، كونه يعمل في الوقت ذاته مع مهمات عديدة في الفضاء الخارجي، حيث يجري توجيه هوائيين في المحطة الأرضية في إسبانيا باتجاه المسبار، خاصة وأن العامل الرئيسي لتحديد أوقات الاتصال يتمثل في «خط النظر».

هوائيات ضخمة

وأشار إلى أن الشبكة العالمية لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، وهي مزودة بهوائيات ضخمة تتكون من 3 مراكز اتصال موزعة حول العالم، تتوزع في غولدستون بصحراء موهافي بولاية كاليفورنيا الأمريكية ومدينة مدريد في إسبانيا ومدينة كانبرا في أستراليا، كما اختار مشروع مسبار الأمل شبكة «ناسا» لمراقبة الفضاء العميق التي تعتبر الأفضل للتحكم في المسبار عن بُعد، ويُدار هذا النظام من قبل مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة «ناسا»، والذي يقع في باسادينا - كاليفورنيا، وهو مسؤول عن جدولة اتصالات المحطة الأرضية بالمسبار، وإرسال الأوامر إليه.

وتابع إنه يجري الإتفاق مع «ناسا» على إجراءات عديدة تتعلق بالاتصال المتواصل مع المسبار مع بدء العد التنازلي لدخوله إلى المدار الأولي للمريخ، بحيث نكون في اتصال بوقت واحد من خلال محطتين مختلفتين، فضلاً إلى خطة طوارىء تشمل البحث عن إشارة المسبار عن طريق مختبر الدفع النفاث. وأوضح أن عملية الاتصال مع المسبار تتطلب الوجود في المحطة قبل الموعد بساعة واحدة، إلا أنه في ظل الاتصال على مدار الساعة، فإن مختبر الدفع النفاث لديه إجراءات لتحويل الاتصال قبل موعده بساعة واحدة، من خلال مراكزه الثلاثة في إسبانيا واستراليا والولايات المتحدة الأمريكية من دون حدوث أي انقطاع بالإشارة

مقياس طيفي

في حين أوضحت إيمان الطنيجي مهندسة المقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء في الفريق العلمي لمسبار الأمل أن دورها في المحطة الأرضية يتمثل في التأكد من سلامة الإلكترونية كافة وعملها بسلاسة حسب المخطط له مسبقا، كما تعمل على تحليل البيانات العلمية المرسلة من الجهاز عن طريق دراسة كل من أقطاب المريخ ونسبة الغبار وبخار الماء ودرجة الحرارة في الغلاف الجوي للمريخ،حيث أنها تعمل في هذا الشأن منذ 5 سنوات، وتم تدريبها طوال تلك المدة على تحليل بيانات تشابه تلك التي سيتم الحصول عليها قريباً من المسبار.

وتابعت إنها تعمل ضمن فريق مكون من 10 مهندسين، حيث سيكون دورها يوم الوصول إلى المدار الأولي للمريخ متمثلاً في التأكد من درجة حرارة جهاز الأشعة تحت الحمراء على متن المسبار.

