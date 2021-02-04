الإمارات أول الواصلين العرب لاستكشاف الكوكب الأحمر

أبوظبي: عماد الدين خليل

أكدت المهندسة حصة المطروشي، قائدة الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل)، أن دولة الإمارات، ستكون أول الواصلين العرب إلى الكوكب الأحمر، ضمن المهمتين الفضائيتين لاستكشاف المريخ التابعين لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» والصين؛ حيث سيصل المسبار إلى المريخ في موعده المحدد 9 فبراير، عند الساعة 7:42 مساء بتوقيت الإمارات.

وقالت خلال ندوة علمية خاصة «عن بُعد» عن مشروع «مسبار الأمل» وانعكاساته المهمة على ازدهار القطاع الفضائي العربي، نظمتها «وكالة الإمارات للفضاء» بالتعاون مع «مركز محمد بن راشد للفضاء»، و«الهيئة السعودية للفضاء»، أمس الأربعاء، إن الفريق العلمي على أتم الجاهزية؛ لمواجهة أي نتيجة تحدث خلال وصول المسبار إلى مداره. موضحة أن عملية دخول المسبار إلى مدار المريخ، تحدث آلياً؛ بحيث تتدنى سرعته خلال 27 دقيقة من 121 ألف كيلومتر، إلى 18 ألف كيلومتر في الساعة، وتعد واحدة من أخطر مراحل المشروع. مؤكدة استعداد الفريق لهذه المرحلة منذ سنوات من بداية المشروع؛ حيث وضعت سيناريوهات عدة؛ للتأهب لهذه المرحلة، ومواجهة أي حالات طارئة تحدث خلال رحلته.

وأضافت: إن المسبار برمج تلقائياً للتعامل مع أي تعطل في نظام معين؛ بحيث يستطيع المسبار التعامل معه، قائلة: خلال تلك المرحلة لا يستطيع الفريق إرسال أية أوامر للمسبار؛ لأن التواصل معه يستغرق نحو11 دقيقة في الإرسال و11 دقيقة في الرد، فأي معلومة تصل إلى المحطة الأرضية تكون متأخرة 11 دقيقة.

المدار العلمي

وأشارت إلى أنه بعد وصول المسبار إلى المريخ، تبدأ المرحلة الثانية في الدخول إلى المدار العلمي؛ لدراسة الغلاف الجوي للمريخ، وتستغرق عامين أرضيين؛ أي ما يعادل سنة مريخيه واحدة، وتهدف إلى دراسة شاملة للغلاف الجوي، ومطالعة التغيرات التي تحدث فيه يومياً، في جميع المواسم؛ لمعرفة آلية الغلاف والتأثيرات التي تحدث في الطبقة السفلية، وكيف تؤثر في الطبقة العلوية، وخاصة كيف تؤثر في هروب غازي الأكسجين والهيدروجين المكونين الأساسيين للماء، من الغلاف الجوي للمريخ، وتعد تلك البيانات الأولى من نوعها، وغير المتوافرة تماماً للمجتمع العلمي الدولي.

وأكدت أن الفريق القائم على المشروع، حرص على بناء المسبار لأهميته، في تعلم الكوادر الوطنية كيفية بناء الخبرات والاستفادة منها في المشاريع المستقبلية. فضلاً عن تصميم المسبار التي يضم أكثر من 200 تصميم جديد، وتصنيع 66 جزءاً منه داخل الإمارات، ما يعد فخراً لقدرة الدولة على تصنيع استكشافات الفضاء. لافتة إلى أن هناك برامج توعوية هدفها تطوير الأجيال القادمة؛ حيث تستهدف الطلبة والمعلمين والباحثين، وغيرهم من داخل الدولة وخارجها من الدول العربية. واستهدفت تلك البرامج أكثر من 60 ألف شخص، لتوصيل المعلومات لهم عن علوم الفضاء، وإشعال شغفهم لدخوله؛ لأن الشباب هم مستقبل الإمارات والوطن العربي.

تحقيق الأملوقال المهندس ناصر الحمادي، رئيس العلاقات الدولية والشراكات الاستراتيجية في وكالة الإمارات للفضاء، الذي أدار الندوة «نحن اليوم على مشارف تحقيق الأمل، أمل المنطقة العربية، قوة الأمل تختصر المسافة بين الأرض والسماء»، عبارة تزينت بها آخر قطعة من «مسبار الأمل» في انطلاقه إلى الكوكب الأحمر في يوليو/تموز من العام الماضي، وحملت توقيع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مسيرة طويلة امتدت ملايين الكيلومترات باتجاه الكوكب الأحمر.

آمال مئات الملايينوأكد أن المسبار، هو أول مهمة فضائية عربية وإسلامية لدراسة الكوكب الأحمر، وهو محط آمال مئات الملايين من 56 دولة عربية وإسلامية، وهو مشروع طموح لتسجيل حضور علمي وبحثي عربي مشرّف في استكشاف المريخ. كما أنه يخدم البشرية بشكل عام والمجتمع العلمي بشكل خاص، ويضع المعلومات التي يجمعها في متناول أكثر من 200 مؤسسة علمية ومركز أبحاث.

وقال المهندس عبدالله المرر، رئيس المهمات الفضائية بوكالة الإمارات للفضاء: إن دور الوكالة في مشروع المسبار، هو الإشراف العام، والتمويل، فضلاً عن المهندسين من الوكالة ضمن فريق عمل المسبار. مؤكداً استمرار دعم المشروع، على كل المستويات.

وأكد أن مشروع المسبار أثار نهضة في الفضاء محلياً وإقليمياً وعالمياً؛ حيث أدى إلى اهتمام كبير من الشباب على الدخول في المجال الفضائي.

فيما أشاد المهندس ماجد العنزي، رئيس قطاع العمليات وبرامج الفضاء في الهيئة السعودية للفضاء، بالإنجاز الإماراتي، وقال: إنه إنجاز وفخر لكل العرب، ونقلة نوعية في تاريخ المنطقة ومستقبلها؛ إذ بدأت تثبت وجودها العالمي في استكشاف الفضاء. مثمناً الجهود الإماراتية في رفد البشرية ببيانات محدثة عن كوكب المريخ؛ لتشكل أساسياً مستقبلياً لعلوم الفضاء.