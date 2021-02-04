شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع بن زايد: بالعمل معاً بروح الأخوة والتضامن نواجه التحديات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة ولطيفة ابن زياتين بالفوز بجائزة الشيخ زايد للأخوة الإنسانية.

وقال سموه على تويتر: «نبارك للسيد أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة والسيدة لطيفة ابن زياتين الفوز بجائزة الشيخ زايد للأخوة الإنسانية.. بالعمل معاً بروح الأخوة والتضامن نواجه التحديات ونحقق الازدهار وننشر الخير والسلام كعائلة إنسانية واحدة».