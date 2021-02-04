شكرا لقرائتكم خبر عن قصف إسرائيلي على جنوب سوريا.. والدفاعات الجوية تتصدى والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دمشق-أ.ف.ب

تصدت الدفاعات الجوية السورية مساء الأربعاء، لقصف إسرائيلي استهدف جنوب البلاد، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية. ونشرت صوراً قالت إنها تظهر تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ إسرائيلية في محافظة القنيطرة في جنوب البلاد.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف الإسرائيلي: "استهدف موقعاً عسكرياً تابعاً للجيش السوري والميليشيات الإيرانية في ريف محافظة القنيطرة".

