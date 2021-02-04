شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى إمام: قرار السعودية تعليق رحلاتها يعطل 10 آلاف فرصة عمل أسبوعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حمدى إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، إن حجم فرص العمل التى تتم أسبوعيا إلى المملكة العربية السعودية تبلغ 10 آلاف فرصة عمل للعمالة المصرية من مختلف القطاعات سواء مهندسين أو مقاولين أو محاسبين أو مهندسين وعمال ، موضحا أن إعلان المملكة وقف حركة الطيران مع 20 دولة ومنها مصر سيعطل أوراق آلاف الشباب الباحثين عن فرص عمل أسبوعيا ، قائلا نحن على أمل أن تكون مدة الإغلاق قصيرة المدى.

وأوضح إمام فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، إن هناك الكثير من الشباب الذى أنهى أوراق سفره سيعيد كافة الإجراءات مرة أخرى من حيث أوراق السفر وكذلك تحليل الـ BCR الخاص بفيروس كورونا فى حالة فتح السعودية ، وأن قرار الغلق يأتى ضمن القرارات الإحترازية ضد انتشار فيروس كورونا، ولفت إلى أن حجم فرص فرص تشغيل العمالة فى دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية تقدر بنحو 80% للعمال و20% المتبقية من المؤهلات المتوسطة والعليا ، مشيرا إلى أن وزارة القوى العاملة ، أصدرت مؤخرا قرار بضرورة اعتماد أى عامل لدي الوزارة قبل سفره للخارج أو إصدار أى تأشيرات، وأن يكون الاعتماد من خلال تسجيل بيانات العامل واسمه فى الوزارة أولا وهو قرار جاء لضمان حقوق العمال ومتابعتهم وحل أى مشاكل قد تواجههم خارج مصر.

وأشار رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية إلى أن توقف حركة الطيران منذ فبراير 2020 الماضى عطلت إجراءات 50 ألف فرصة عمل ، وتم إنهاء إجراءات ما يقرب من 80% منهم ومتبقى 20% لايزال فى مرحلة تجهيز الأوراق.

يذكر أن سلطات مطار القاهرة ستطبق اعتبارا من مساء اليوم قرار السلطات السعودية بتعليق الرحلات الجوية، وذلك لغير المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، بشكل مؤقت من 20 دولة حول العالم، ومن بينها مصر، وذلك فى ضوء إجراءات المملكة للتعامل مع فيروس كورونا.