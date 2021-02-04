شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "كوالكوم" تتجاوز التوقعات في الربع الأخير من عام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "كوالكوم" المصنعة للرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الأخير من عام 2020 حيث تجاوزت الأرباح التوقعات لكن الإيرادات كانت دونها رغم الارتفاع القوي.



وكشفت الشركة في بيانها عقب إغلاق جلسة الأربعاء ع تسجيل أرباح فصلية بنحو 2.455 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي مقارنة بأرباح قدرها 925 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2019.



وباستثناء بعض البنود المكررة، ارتفعت أرباح الشركة إلى 2.17 دولار لكل سهم في الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بتوقعات المحللين التي تشير إلى أرباح قدرها 2.10 دولار لكل سهم.



أما الإيرادات الفصلية لشركة "كوالكوم"، فقد قفزت بنسبة 62% إلى 8.23 مليار دولار، في حين توقع محللون إيرادات عند 8.27 مليار دولار.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "كوالكوم" بنسبة 1.6% وأغلق جلسة الأربعاء عند 162.3 دولار، وسجل أعلى سعر عند 167.5 دولار وأقل سعر عند 161.8 دولار.