شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "ألفابت" يقفز بأكثر من 7% بعد نتائج أعمال قياسية في الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "ألفابت" (المالكة لمحرك البحث الإلكتروني "جوجل") خلال تداولات اليوم الأربعاء بشكل حاد في أعقاب إعلان الشركة عن نتائج أعمال قوية شملت تحقيق أرباح قياسية للربع السنوي الثاني على التوالي خلال الثلاثة أشهر المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول الماضي.



وسجلت "ألفابت" أرباحا بحوالي 15.23 مليار دولار أو ما يعادل 22.30 دولار لكل سهم في الربع الأخير من عام 2020 مقارنة بنحو 10.67 مليار دولار أو 15.35 دولار لكل سهم في نفس الفترة من عام 2019.



وارتفعت الإيرادات الفصلية لشركة التكنولوجيا الأمريكية إلى 46.43 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2020 من 46.08 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام.



كان محللون قد توقعوا تحقيق "ألفابت" أرباحا بحوالي 10.92 مليار دولار أو 15.77 دولار لكل سهم وإيرادات بنحو 43.85 مليار دولار.



هذا، وقفد قفزت إيرادات "جوجل" من أعمال الحوسبة السحابية بنسبة 47% إلى 3.83 مليار دولار في الربع الرابع.



وعلى صعيد التداولات، قفز سهم "ألفابت" بنسبة 7.2% وأغلق جلسة الأربعاء عند 2058.8 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 2106.6 دولار وأقل سعر عند 2013.5 دولار.