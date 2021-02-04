شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع مدعومة ببيانات اقتصادية أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية (عدا ناسداك) في ختام تداولات اليوم الأربعاء عقب صدور بيانات اقتصادية قوية أفضل من توقعات الأسواق بالإضافة إلى استمرار متابعة نتائج أعمال الشركات.



كانت "أمازون دوت كوم" و"ألفابت" مالكة "جوجل" قد أعلنتا تحقيق نتائج أعمال قوية في الربع السنوي الأخير من العام الماضي رغم جائحة "كورونا".



وأظهرت بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة أن القطاع الخاص أضاف 174 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 48 ألف وظيفة فقط في يناير/كانون الثاني.



وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر "آي إس إم" لمديري المشتريات للقطاع الخدمي بالولايات المتحدة إلى 58.7 نقطة في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى تسجيل القراءة 56.7 نقطة.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس/آذار بنسبة 1.7% أو ما يعادل 93 سنتا وأغلق الخام جلسة نيويورك عند 55.69 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 56.3 دولار (الاعلى منذ يناير/كانون الثاني عام 2020) وأقل سعر عند 54.8 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أبريل/نيسان بنسبة 1.7% أو بمقدار دولار وأغلقت جلسة لندن عند 58.46 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 58.9 دولار وأقل سعر عند 57.5 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 36 نقطة) إلى 30723 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 30793 نقطة وأقل مستوى عند 30521 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة تقل عن 0.1% (ما يعادل نقطتين) إلى 13610 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 13723 نقطة وأقل مستوى عند 13585 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 4 نقاط) إلى 3830 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3847 نقطة وأقل مستوى عند 3816 نقطة.