شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تمحو خسائرها وتغلق على ارتفاع بدعم من استقرار الدولار سلبياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد انخفاضها لأربع مرات في ست جلسات مضت، وذلك وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن السلعة الزراعية تعرضت لضغوط اليوم نتيجة التوقعات بشأن ضعف الطلب عالمياً.



ويتوقع محللون تراجع الطلب على صادرات القمح الأمريكية في الفترة المقبلة نتيجة منافسة شرسة من إمدادات القمح من دول شرق أوروبا والقمح الأسترالي فضلا عن الحاصلات الزراعية من أمريكا الجنوبية.



وتراجعت عقود القمح خلال الجلسة أدنى مستوى المتوسط المتحرك لأجل 30 يوما خلال جلسة التداول السابقة، لكنها وجدت دعما عند المتوسط المتحرك لأجل 40 يوما، وهو مستوى لم ينخفض القمح أدناه منذ الحادي والعشرين من ديسمبر/كانون الأول الماضي.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) على نحو سلبي بحلول الساعة 21:30 بتوقيت جرينتش عند 91.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.9 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم مارس/آذار بنسبة 0.5% إلى 6.48 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 6.49 دولار وأقل سعر عند 6.25 دولار.