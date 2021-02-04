شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بنحو 2% مستعيدة نغمة المكاسب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك رغم صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات في الولايات المتحدة.



وأظهرت بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة أن القطاع الخاص أضاف 174 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 48 ألف وظيفة فقط في يناير/كانون الثاني.



وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر "آي إس إم" لمديري المشتريات للقطاع الخدمي بالولايات المتحدة إلى 58.7 نقطة في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى تسجيل القراءة 56.7 نقطة.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) على نحو سلبي بحلول الساعة 21:06 بتوقيت جرينتش عند 91.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.9 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 1.8% أو ما يعادل 49 سنتا وأغلق المعدن النفيس غند 16.889 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 27.260 دولار وأقل سعر عند 26.545 دولار.