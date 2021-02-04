شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض وسط ضغط من العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل ضغوط العملة الأمريكية على نظيرتها البريطانية بالتزامن مع التفاؤل والتوقعات الإيجابية بشأن تعافي الاقتصاد الأمريكي من جائحة "كورونا".



كان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد تحدث عن تباطؤ تعافي الاقتصاد الأمريكي في الأشهر القليلة الماضية، لكن مع توزيع الملايين من جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، من المتوقع عودة الاقتصاد للتعافي والنمو بوتيرة أسرع.



وعلى صعيد المملكة المتحدة، لا تزال قيود الإغلاق المرتبط بكورونا سارية في البلاد منذ بداية يناير/كانون الثاني وحتى منتصف الشهر الجاري لاحتواء تفشي الفيروس لا سيما بعد ظهور سلالة جديدة من المرض.



من جانبها، أعلنت شركة "فايزر" عن أن اللقاح الذي طورته بالتعاون مع شركة "بيونتك" أظهر فاعلية ضد سلالات "كورونا" الجديدة بعد إجراء تجارب معملية.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.3636، وسجل أعلى سعر عند 1.3683 وأقل سعر عند 1.3620.